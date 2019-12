LIVE Olimpia Milano-Trento 0-0 | Serie A basket 2020 in DIRETTA | inizia l’incontro del

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.58 Inno di Mameli al Forum, tra pochissimo la palla a due! 17.56 Questi i quintetti titolari,: Burns, Cinciarini, Della Valle, Tarczewski, White,: Forray, Kelly, King, Knox, Mezzanotte. 17.55 Gli arbitri del match saranno Beniamino Attard, Gabriele Bettini e Guido Di Francesco. 17.50 Uomini di coach Messina reduci dalla vittoria in Eurolega contro il Valencia (78-71) e in campionato contro Venezia al Taliercio (70-71).proviene invece dal passaggio del turno in Eurocup dopo l’affermazione contro Malaga (88-76) e inA dalla sconfitta interna contro la Virtus Roma (82-88). 17.45 Immagini del pre-partita dai social: Pronti per l’ultimo impegno casalingo del nostro 2019!

