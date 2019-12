LIVE Juventus-Lazio | Supercoppa Italiana 2019 DIRETTA | la finale in tempo reale a Riyad

Leggi la notizia su oasport

Buona sera e bentrovati alla diretta live testuale della Supercoppa Italiana di calcio tra Juventus e Lazio. Allo Stadio dell'Università Re Sa'ud di Riad (Arabia Saudita), bianconeri e biancocelesti si contenderanno la 32esima edizione di questa competizione. Per la Juve si tratta della 15esima partecipazione, mentre per i laziali è l'ottava. Non è corretto parlare di una sfida inedita, visti i quattro precedenti, con due successi per parte: 14 le reti in queste quattro sfide tra le due squadre, 3.5 di media a incontro. La formazione di Maurizio Sarri, in vetta al campionato con gli stessi punti dell'Inter, avrà una motivazione in più per battere la formazione allenata da Simone Inzaghi, capace di ...

