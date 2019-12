LIVE Juventus-Lazio 1-2 | Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA | Lulic riporta in vantaggio

Supercoppa - Juventus Lazio 1-2 LIVE : gol annullato a Correa : A Riyad, la finale di Supercoppa italiana 2019/20 tra Juventus e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al King Saud University Stadium di Riyad, Juventus e Lazio si affrontano nel match valido per la finale di Supercoppa italiana 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juventus Lazio 1-2 MOVIOLA 3' Uscita Szczesny – Presa alta e sicura sulla punizione di Luis Alberto 8' Tiro Luis Alberto – Gran botta da ...

71′ RONALDO! Ramsey molto bravo a scaricare sull'accorrente portoghese e destro di poco a lato. 69′ Correa! Ottima palla dalla bandierina di Cataldi, stacco dell'attaccante laziale e palla fuori di poco 68′ Immobile pericoloso, altra azione in contropiede e tiro della punta laziale, deviata da Demiral in angolo.

59′ Bel cross dalla sinistra di Radu, un po' troppo lungo per Milinkovic-Savic, che non può nulla sul traversone. 58′ Ammonito Luis Alberto: lo spagnolo saltato secco da Cuadrado in ripartenza e giallo per lui. 57′ Grande azione della Lazio: cross invitante di Lazzari, a rimorchio, dalla destra per Immobile e conclusione

Pagelle LIVE Juventus-Lazio JUVENTUS 6 Szczesny 6.5: non può nulla sul gol, poi si salva su Correa. Attento sullo stesso calciatore in avvio di ripresa. De Sciglio 5.5: riesce ad essere abbastanza propositivo ma perde il confronto diretto con Lucas Leiva. Ha colpe sul vantaggio laziale, prova poi a rimediare, senza gran successo (dal 55′

49′ DYBALA!!! Azione personale di Ronaldo, rimpallo e l'argentino cerca il sinistro a giro, ma il pallone termina sul fondo. 48′ Lazzari spreca una buona chance, in transizione a campo aperto, ma incespica sul terreno e finisce a terra. Nel frattempo, ammonito Bentancur per fallo su Leiva, nel corso dell'azione d'attacco della

Termina dunque sull'1-1 il primo tempo di questa Supercoppa Italiana. Al gol di Luis Alberto, ha risposto di Dybala negli ultimi scampo della frazione. Un match nel quale la Lazio ha fatto vedere qualcosa di più, ma la Juventus grazie ai suoi solisti è riuscita a riequilibrare la situazione. 2′ di recupero. 45′ GOL DELLA JUVE! Destro

Pagelle LIVE Juventus-Lazio JUVENTUS 6 Szczesny 6.5: non può nulla sul gol, poi si salva su Correa. De Sciglio 6: riesce ad essere abbastanza propositivo vincendo il confronto diretto con Lucas Leiva, ma purtroppo i suoi cross non sempre sono precisi. Demiral 6,5: gioca bene e corre tanto, sbattendosi per recuperare ogni pallone. Bonucci 5.5: la

43′ Lungo possesso palla della Juve, ma sterile e con velocità assai limitata. 41′ Cross teso di Milinkovic-Savic dalla destra e palla troppo alta per Lulic. 40′ Luis Alberto giganteggia in mezzo al campo. Il calciatore spagnolo tiene molto bene palla, coprendo il campo perfettamente. 38′ Ottimo cross di Luis Alberto da posizione

