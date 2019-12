LIVE Juventus-Lazio 1-2 | Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA | i bianconeri attaccano a

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLE DIIN TEMPO REALE 91′ Sterzata di Cuadrado e fallo guadagnato dal colombiano. Fallo di Milinkovic-Savic, arriva il giallo per proteste a Cataldi. Punizione per la Vecchia Signora dal limite, con palla leggermente spostata sulla destra. Ronaldo e Dybala sul pallone. 90′ BONUCCI! Calcio piazzato perfetto di Dybala e il colpo di testa del centrale della Juve è fuori di pochissimo. Ammonito Sarri che protesta con l’arbitro per via dei 3′ di recupero. 89′ La Juve attacca, cercando un pertugio nella difesa laziale. 87′ Attacco tambureggiante della Juve, ma manca lucidità nell’ultimo passaggio per i banconeri. 86′ Cross tagliatissimo dalla destra di Douglas Costa, ma Strakosha capisce tutto e blocca il pallone, anticipando Ronaldo. 84′ Fallo in attacco della Juve: ...

juventusfc : KICK-OFF! | ?? | #FINOALLAFINE, BIANCONERI! PORTIAMO A CASA LA #SUPERCOPPAITALIANA! FOOOOOOOOORZA JUVEEEEEE! ?? LIV… - juventusfc : Il Media Day dei bianconeri a Riad ???? ?? @PauDybala_JR ?? @13Szczesny13 ?? @2DaniLuiz ?? @aaronramsey ??… - JuventusTV : Le nostre dirette di oggi ?? ? ore 14 conferenza stampa ?? ? ore 17 allenamento ?? ?? Live qui ??… -