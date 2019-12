LIVE Juventus-Lazio 1-1 | Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA | Dybala risponde a Luis

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLE DIIN TEMPO REALE Termina dunque sull’1-1 il primo tempo di questa. Al gol diAlberto, ha risposto dinegli ultimi scampo della frazione. Un match nel quale laha fatto vedere qualcosa di più, ma lagrazie ai suoi solisti è riuscita a riequilibrare la situazione. 2′ di recupero. 45′ GOL DELLA JUVE! Destro potente di Ronaldo, dopo un ottimo recupero palla di Bentancur, respinta corta di Strakosha eribadisce in rete. Realizzazione verificata al VAR. 44′ Ci si avvia alla conclusione della prima frazione di gioco eche fatica ad essere pericolosa. 43′ Lungo possesso palla della Juve, ma sterile e con velocità assai limitata. 41′ Cross teso di Milinkovic-Savic dalla destra e palla troppo alta per Lulic. 40′...

juventusfc : KICK-OFF! | ?? | #FINOALLAFINE, BIANCONERI! PORTIAMO A CASA LA #SUPERCOPPAITALIANA! FOOOOOOOOORZA JUVEEEEEE! ?? LIV… - juventusfc : Il Media Day dei bianconeri a Riad ???? ?? @PauDybala_JR ?? @13Szczesny13 ?? @2DaniLuiz ?? @aaronramsey ??… - JuventusTV : Le nostre dirette di oggi ?? ? ore 14 conferenza stampa ?? ? ore 17 allenamento ?? ?? Live qui ??… -