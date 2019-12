LIVE Juventus-Lazio 1-1 | Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA | Correa vicino al raddoppio

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLE DIIN TEMPO REALE 71′ RONALDO! Ramsey molto bravo a scaricare sull’accorrente portoghese e destro di poco a lato. 69′! Ottima palla dalla bandierina di Cataldi, stacco dell’attaccante laziale e palla fuori di poco 68′ Immobile pericoloso, altra azione in contropiede e tiro della punta laziale, deviata da Demiral in angolo. 67′ Cercano l’uno-due Dybala e Cuadrado sulla destra, ma il pallone di ritorno dell’argentino è sbagliato. 66′ Secondo cambio anche per la: entra Parolo ed esce Luis Alberto. Inzaghi si copre. 65′ Secondo cambio per la Juve: esce uno spento Higuain ed entra Ramsey 64′ Cambio per la: esce Lucas Leiva (ammonito) ed entra Cataldi. Inzaghi mette un giocatore che ha caratteristiche più da incontrista. 63′ Nulla ...

