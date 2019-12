LIVE Juventus-Lazio 0-1 | Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA | Luis Alberto sblocca il

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLE DIIN TEMPO REALE 23′ RONALDO! Splendida verticalizzazione di Pjanic per Higuain, scarico dell’argentino per CR7 e destro a lato del lusitano. 21′ La Juve sembra aver subito il colpo: lamanovra benissimo, combinano Immobile eche cerca il colpo con l’interno piede, ma non c’è potenza nella sua conclusione. 19′ Immobile si lamenta di una spinta in area di Demiral, ma il direttore di gara lascia correre. Azione in contropiede pericolosa quella dell’attaccante italiano. 17′ Manovra avvolgente da parte della, Lulic prova il traversone sul secondo palo e trova Milinkovic-Savic che appoggia per lo spagnolo, di prima intenzione il numero 10 non dà scampo alla Vecchia Signora. 16′ GOL DELLA! Splendida azione dei biancocelesti,...

juventusfc : KICK-OFF! | ?? | #FINOALLAFINE, BIANCONERI! PORTIAMO A CASA LA #SUPERCOPPAITALIANA! FOOOOOOOOORZA JUVEEEEEE! ?? LIV… - juventusfc : Il Media Day dei bianconeri a Riad ???? ?? @PauDybala_JR ?? @13Szczesny13 ?? @2DaniLuiz ?? @aaronramsey ??… - JuventusTV : Le nostre dirette di oggi ?? ? ore 14 conferenza stampa ?? ? ore 17 allenamento ?? ?? Live qui ??… -