LIVE Juventus-Lazio 0-1 | Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA | Dybala sfiora il pari su

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLE DIIN TEMPO REALE 43′ Lungo possesso palla della Juve, ma sterile e con velocità assai limitata. 41′ Cross teso di Milinkovic-Savic dalla destra e palla troppo alta per Lulic. 40′ Luis Alberto giganteggia in mezzo al campo. Il calciatore spagnolo tiene molto bene palla, coprendo il campo perfettamente. 38′ Ottimo cross di Luis Alberto da posizione non facile e colpo di testa di Lulic alto sopra la traversa della porta juventina. 36′ Lacerca di spegnere l’ardore della, con un possesso palla ben congegnato. 34′ Transizione veloce di Bentancur, scarico perche eccede in altruismo, scaricando su Higuain. L’argentino non trova la giusta coordinazione per il tiro risolutivo. 32′ Super Szczęsny! Dormita di Alex Sandro, Correa gli ruba il tempo e ...

