LIVE Juventus-Lazio 0-0 | Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA | inizia la partita | Immobile

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.38: Laha vinto tre delle ultime sei partite contro lain tutte le competizioni (3P), tanti successi quanti nelle precedenti 35 sfide contro i bianconeri (8N, 24P). 17.35: La Juve vorrà riscattarsi dopo il ko in campionato, maturato all’Olimpico di Roma. Una motivazione in più per i bianconeri di Sarri. 17.33: I quattro precedenti trainItailana vedono due successi per parte: 14 le reti in queste quattro sfide tra le due squadre, 3.5 di media a incontro. 17.30: 15′ al calcio d’inizio e la tensionead avvertirsi in campo. 17.27: Ciroha segnato due gol in carriera in, entrambi nella vittoria contro ladel 2017. Solo Claudio López, nella storia della, ha segnato quantoin: lo spagnolo realizzò una doppietta ...

