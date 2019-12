LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna 76-69 | Serie A basket 2020 in DIRETTA | le V nere

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA79-72 SPISSUUUUUU!!! Da lontanissimo interrompe il parziale di 8-0 avversario e fa esplodere il palazzetto. 76-72 COURNOOH!! Impatto devastante sulla partita,sotto di 4. 76-69 Cournooh sorprende Spissu ed arriva al ferro,è viva e Pozzecco ferma il tempo. 76-67 Tripla di Pajola a bersaglio a 5’40” dalla fine. 76-64 Pierre batte Ricci in partenza e segna ancora! 74-64 Teodosic si beve il difensore e vola al ferro. 74-62 Tripla importante e fortunosa di Baldi Rossi. 74-59 Gentile si mette in proprio e infiamma il pubblico sardo. 72-59 Gamble trova il canestro sulla solita invenzione di Teodosic! 72-57 McLean glaciale a cronometro fermo. INIZIA L’ULTIMO QUARTO! 70-57 La tripla di Weems pone fine al penultimo periodo. 70-54 Step-back da paura da lontanissimo di Jerrells! 67-54 Jerrells arriva fino in ...

