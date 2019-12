LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna 56-47 | Serie A basket 2020 in DIRETTA | tentativo di

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA63-52 Markovic segna con fallo ma sbaglia il libero aggiuntivo. 63-50 McLean a bersaglio con due liberi. 61-50 Gioco da tre punti di Teodosic che prova a scuotere i suoi. 61-47 Tripla con spazio di Vitali! Lascappa via. 58-47 Evans non sbaglia dalla lunetta. 56-47 Rimbalzo offensivo e schiacciata a due mani di un indemoniato Evans! Timeout chiamato da Djordjevic. 54-47 Bilan portaa +7. 52-47 Taglio sulla linea di fondo di Weems premiato da Tedosic, ottavo assist per il serbo. 52-45 Rimbalzo offensivo e canestro di Evans. 50-45 Evans si alza e spara da posizione centrale. 47-45 Splendido assist di Teodosic per il canestro di Delia. 47-43 Tap-in a rimbalzo offensivo di Bilan. 45-43 Evans preciso a cronometro fermo. 43-43 Tripla del pareggio di Baldi Rossi sullo scarico di Teodosic. 43-40 Gamble padroneggia a centro ...

