LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna 43-38 | Serie A basket 2020 in DIRETTA | cominciato il

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA50-45 Evans si alza e spara da posizione centrale. 47-45 Splendido assist di Teodosic per il canestro di Delia. 47-43 Tap-in a rimbalzo offensivo di Bilan. 45-43 Evans preciso a cronometro fermo. 43-43 Tripla del pareggio di Baldi Rossi sullo scarico di Teodosic. 43-40 Gamble padroneggia a centro area. INIZIATO IL TERZO PERIODO. 43-38 Si chiude qui il primo tempo. 43-38 Tecnico a Pozzecco, ringrazia Teodosic. 43-37 Un libero a bersaglio per Gamble. 43-36 Weems taglia e sfrutta bene l’ottimo passaggio di Markovic. 43-34 Rubata e volata al ferro di Gentile. 41-34 50% ai liberi per Gamble. 41-33 Taglio vincente di Bilan che sfrutta l’assist preciso di Pierre. 39-33 Entra in partita Gentile da dietro l’arco. 36-33 Gamble sfrutta il contatto fisico con McLean e lo punisce con due punti a referto. 36-31 Semigancio dallo ...

