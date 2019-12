LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna 33-27 | Serie A basket 2020 in DIRETTA | sardi sempre

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA39-33 Entra in partita Gentile da dietro l’arco. 36-33 Gamble sfrutta il contatto fisico con McLean e lo punisce con due punti a referto. 36-31 Semigancio dallo smile di Pierre. 34-31 Floater morbido di Weems. 34-29 Semigancio in corsa difficilissimo di Baldi Rossi. 34-27 1/2 di McLean dalla lunetta. 33-27 TEODOSIC! Pazzia della difesa sarda che lascia spazio al serbo che non sbaglia mai, a maggior ragione se in giornata di grazia come oggi. Timeout chiamato da Pozzecco. 33-24 Risponde in ritmo McLean! 30-24 Tripla dall’angolo di Teodosic. 30-21 Ottima circolazione di palla dellache libera Jerrells al tiro, lo statunitense concretizza. Timeout. 27-21 Tripla frontale di McLean. 24-21si dimentica Delia tutto solo in area, appoggio semplicissimo. 24-19 Jerrells ristabilisce il +5 per i padroni di casa. 22-19 ...

Pianeta_Basket : LIVE LBA - Dinamo Sassari vs Virtus Bologna | 14° giornata - FIPIC : Thread con i link per seguire i match della 6^ giornata di #SerieAFipic Dinamo Lab Banco di Sardegna - 3A Millenni… - zazoomnews : LIVE Dinamo Sassari-Ankara 92-89 DIRETTA Champions League basket 2020: i sardi vincono e volano al primo posto nel… -