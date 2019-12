LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna 22-17 | Serie A basket 2020 in DIRETTA | Teodosic tiene

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA27-21 Tripla frontale di McLean. 24-21si dimentica Delia tutto solo in area, appoggio semplicissimo. 24-19 Jerrells ristabilisce il +5 per i padroni di casa. 22-19 Palla con il contagiri diper il taglio vincente di Baldi Rossi. INIZIATO IL SECONDO PERIODO. 22-17 Penetrazione da paura dia chiudere la prima frazione. 22-15 Finta, palleggio e tripla di gran bellezza di Vitali. 19-15 Canestro in avvicinamento di Evans. 17-15 Altro assist diper la tripla di Gaines. Quattro possessi di: due canestri da tre e due assist, timeout. 17-12 Weems trovato dadentro l’area premia il passaggio del compagno. 17-10 Risponde Spissu, il suo tentativo si insacca con un po’ di fortuna. 14-10 Palleggio, arresto e tiro da oltre l’arco del solito! 14-7 Tripla ...

