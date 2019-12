LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna 14-7 | Serie A basket 2020 in DIRETTA | partenza furiosa

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-15 Altro assist di Teodosic per la tripla di Gaines. Quattro possessi di Teodosic: due canestri da tre e due assist, timeout. 17-12 Weems trovato da Teodosic dentro l’area premia il passaggio del compagno. 17-10 Risponde Spissu, il suo tentativo si insacca con un po’ di fortuna. 14-10 Palleggio, arresto e tiro da oltre l’arco del solito Teodosic! 14-7 Tripla clamorosa dal palleggio di Teodosic! 14-4 Bilan sposta Gamble e appoggia al vetro. 12-4 Due liberi a bersaglio per Bilan. 10-4 Tripla in transizione di Markovic. 10-1 1/2 di Gamble dalla lunetta. 10-0 Rubata di Spissu a lanciare in campo aperto Vitali, schiacciata a due mani che costringe Djordjevic al timeout. Chedella! 8-0 Pierre accetta nuovamente il contatto e segna ancora con l’aiuto del tabellone. 6-0 Passo d’incrocio e ...

