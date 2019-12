LIVE Biathlon | Mass start maschile Le Grand Bornand 2019 in DIRETTA | vince un Johannes

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa nostratermina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. 12:56 Gli italiani: 17° Windisch e 21° Hofer. 12:55 Sesto Dale davanti a Peiffer ed Eder. 12:54 Fillon Maillet batte Fourcade in volata, bisognerà aspettare per gli altri visto che la selezione è stata incredibile. 12:53 Straordinario anche Jacquelin, primo tra gli umani e bravo a gestire il rientro di Tarjei Boe. 12:52 Arriva al traguardoBoe, un dominatore indiscusso! 12:50 Sono lontani invece gli italiani: Windisch 18° e Hofer 20° a 2 km dal traguardo. 12:49 Prime tre posizioni congelate, lotta transalpina per il quarto posto tra Fourcade e Fillon Maillet. 12:47 Questa la situazione prima dell’ultimo giro: in testaBoe con 46″ su Jacquilin, 57″ su Tarjei Boe e 1’10” su Fillon ...

Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Biathlon Mass start maschile Le Grand Bornand 2019 in DIRETTA: Johannes Boe favorito Hofer e Windisch per sorp… - infoitsport : LIVE Biathlon, 12,5 km Le Grand Bornand in DIRETTA: Johannes Boe impressiona ancora e batte Fillon Maillet. Windisc… - zazoomnews : LIVE Sport Invernali DIRETTA 22 dicembre: cancella la discesa di Val d’Isere grandi attese nel biathlon e nello sci… -