LIVE Biathlon | Mass start maschile Le Grand Bornand 2019 in DIRETTA | Johannes Boe suona

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:31e gara sinora di Jacquelin che si tiene a 22″6 daBoe, Tarjei Boe a 31″3, gli altri bazzicano intorno al minuto di ritardo. Le facce degli atleti sono piegate dalla fatica, vista la neve pesante di oggi. 12:29 L’impressione è cheBoe voglia proprio dominare in lungo e in largo per dare un segnale forte e chiaro, qualora ce ne fosse ancora bisogno. 12:27 Una sola parola per descrivereBoe: dominatore! Sbagliano Fillon Maillet, Desthieux e Fourcade, vanno via Jacquelin e Tarjei Boe. 12:26Boe è al secondo poligono. 12:25 L’ottavo, vale a dire il tedesco Doll, è dietro di 1’10” senza aver commesso errori! 12:23 Desthieux e Fourcade pagano 25″ a parità di errori dopo solo 4.5 km! Assurdo davvero il passo con cui si sta gareggiando oggi. 12:22 Gara paurosa ...

