LIVE Biathlon | Mass start maschile Le Grand Bornand 2019 in DIRETTA | Johannes Boe fuori

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:44 Arrivato il momento dell’ultima serie di tiro,Boe ha due errori di margine. 12:42 34″ dividono i due fratelli Boe, Jacquelin a 51″. Sarà un calvario per le donne più tardi viste le condizioni durissime della pista. 12:40 Fourcade in serie difficoltà, il francese sta spingendo il cuore oltre l’ostacolo ma è stato raggiunto con facilità da Fillon Maillet. 12:38 Sta piovendo fortissimo oggi, gara stranissima con un unico e solo protagonista. 12:37 Sta diventando una gara alla spicciolata:Boe guida con 24″ sul fratello, Jacquelin a 35″, quarto Fourcade a 1′ che è solo in pista. 12:36 Jacquelin velocissimo ma manca l’ultimo, pacato e preciso Tarjei Boe. 12:35 Un solo errore perBoe, arrivano gli altri. 12:34 I biathleti che lottano per il decimo posto sono quasi a ...

