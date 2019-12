LIVE Biathlon | Mass start maschile Le Grand Bornand 2019 in DIRETTA | cominciata la gara!

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:11la! 12:08 Attenzione alle condizioni che non sono ottimali: nevica tanto e c’è un po’ di vento al poligono, potrebbero uscir fuori delle sorprese dalla gara odierna. 12:05 Lukas Hofer partirà con il pettorale numero 11, Dominik Windisch con il 17. I pettorali si riferiscono alla posizione in classifica degli atleti, che vede al momento Johannes Boe al comando con 49 punti di vantaggio sul fratello Tarjei e 76 sul francese Fillon Maillet. 12:00 Solamente due gli azzurri impegnati nella, con entrambi ampiamente in grado di puntare alla top10: sia Hofer che Windisch hanno però bisogno di sbagliare il meno possibile nelle sessioni di tiro, in modo da far valere il gran passo dimostrato sugli sci. 11:55 Quentin Fillon Maillet sembra essere il principale rivale del campione norvegese, mentre ...

