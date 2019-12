LIVE Biathlon | Mass start femminile Le Grand Bornand 2019 in DIRETTA | Dorothea Wierer per

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALalist e il programma della(22 dicembre) – La presentazione della– Le classifiche di Coppa del Mondo CLICCA QUI PER LADELLAMASCHILE DALLE 12.10 (DOMENICA 12 DICEMBRE) Buongiorno e bentrovati alladelladi Le(Francia), tappa della Coppa del Mondo di-2020. Si conclude dunque il weekend allo Stade deSylvie Becaert e la gara con partenza di gruppo è aperta a ogni risultato. Nell’unico precedente di questo format nel 2017, a imporsi è stata la padrona di casa Justine Braisaz, seconda nella Sprint di giovedì e agguerrita per provare a interrompere il dominio di Tiril Eckhoff. La connazionale Ingrid Tandrevold, dal canto suo, ha strappato ieri il pettorale giallo ae ...

