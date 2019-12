LIVE Biathlon | Mass start femminile Le Grand Bornand 2019 in DIRETTA | Dorothea Wierer e

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.59 D’altro canto però la ventinovenne altoatesina ha risposto presente con una super prestazione in rimonta nell’inseguimento ed ha tutte le intenzioni di riprendersi la testa della classifica prima della pausa. La prestazione negativa di venerdì, causata anche dalla neve molto complicata, è stata già dimenticata eè pronta a dare battaglia. Ci si aspetta una prova d’orgoglio anche da parte di Lisa Vittozzi: la sappadina è apparsa in leggera ripresa dopo un inizio di stagione complesso. Centrare un bel risultato nellapotrebbe far bene al morale. 13.55 Nell’unico precedente in questo format nel 2017, ad imporsi è stata la padrona di casa Justine Braisaz, seconda nella sprint di giovedì e agguerrita per provare ad interrompere il dominio di Tiril Eckhoff. La connazionale Ingrid Tandrevold, dal ...

