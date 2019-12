LIVE Atalanta-Milan | Serie A calcio 2020 DIRETTA | Piatek va in panchina | gioca Leao

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.54 38 gol per l’nelle prime 16 giornate di campionato: record per i bergamaschi a questo punto della stagione (il precedente era di 32 reti nel 1949/50) 11.51 La squadra di Gasperini con un successo sorpasserebbe il Cagliari (reduce dal ko di Udine). I rossoneri di Pioli, dal canto loro, hanno assolutamente bisogno di punti per dare una svolta alla classifica. 11.48 Ecco le formazioni ufficiali:(3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Ilicic. All. Gasperini(4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso,, Calhanoglu. All. Pioli 11.45 Buonasera e benvenuti allatestuale dipartita dellaA Tim. Programma, probabili formazioni e dove vedere la partita Buonasera ...

viajandoperdido : LIVE Alle 12.30 Atalanta-Milan: Pioli punta su Leao, fuori Piatek - sportli26181512 : LIVE Alle 12.30 Atalanta-Milan: Pioli punta su Leao, fuori Piatek: LIVE Alle 12.30 Atalanta-Milan: Pioli punta su L… - sportli26181512 : Atalanta-Milan, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE: L'ultima domenica di Serie A del 2019 si apre a B… -