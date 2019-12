LIVE Atalanta-Milan | Serie A calcio 2020 DIRETTA | Freuler va in panchina | Pasalic in

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.15 Solo il Napoli e il Verona (entrambe 10) hanno colpito più legni dell’(otto) in questaA. 12.12 L’è la squadra che ha recuperato più punti da situazione di svantaggio nei cinque maggiori campionati europei dall’inizio della scorsa stagione (37). 12.09 L’è la squadra che ha effettuato più tiri nello specchio in questo campionato: 123, esattamente 50 in più di quelli registrati dal(73). 12.06 Ilha ottenuto appena 21 punti in questaA; nell’era dei tre punti a vittoria, i rossoneri hanno fatto peggio, dopo i primi 16 turni, solo nel 2013/14 (19). 12.03 Ilha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime tre gare diA, tante volte quante nelle precedenti 11. 12.00 L’ha perso tre delle ultime sei partite diA (2 vittorie e 1 pari), tante quante ...

petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Atalanta-Milan: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Atalanta-Milan: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti - susydigennaro : RT @apetrazzuolo: DIRETTA ONLINE - Serie A, Atalanta-Milan: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti -