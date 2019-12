LIVE Atalanta-Milan 5-0 | Serie A calcio 2020 DIRETTA | Muriel firma in contropiede la

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA84′totalmente disintegrato, Donnarumma sbaglia l’uscita e regala ala quinta rete. 82′ Gooooooooooooooooooooooooooool,lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll, lanciato da dietrosalta Musacchio e Donnarumma e mette in rete a porta vuota,5-0. 80′ Calabria salva sulla linea su un colpo di testa a botta sicura di Castagne. 78′ Fuori Ilicic e dentroper l’. 76′ Brutto fallo di Kessié che si prende un giallo per un fallo su Malinovskyi. 74′che non molla la presa e cerca la quinta rete. 72′ Gooooooooooooooooooooooooooool, Iliciccccccccccccccccccccccccccccc, rete strepitosa di Ilicic prende palla da fuori area e mette all’incrocio dei pali,4-0. 70′ Giallo per Romagnoli che trattiene Ilicic lanciato ...

sportli26181512 : Serie A LIVE: alle 15 Lecce-Bologna e Parma-Brescia: Dopo gli anticipi di ieri e Atalanta-Milan, si disputano oggi… - MoggiOalmutaitr : RT @calciomercatoit: ??83' - MANITA ATALANTA! Muriel entra e rende ancora più grave l'umiliazione ai rossoneri, con la complicità di Donnar… - Jkrodelo : RT @calciomercatoit: ??83' - MANITA ATALANTA! Muriel entra e rende ancora più grave l'umiliazione ai rossoneri, con la complicità di Donnar… -