LIVE – Atalanta-Milan 3-0

LIVE Atalanta-Milan 1-0 - Serie A calcio 2020 DIRETTA : inizia la ripresa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50′ Gomez ora agisce a tutto campo, lancio per Castagne che prova al volo ma la palla va fuori. 48′ Cartellino giallo per Castagne per un lancio a gioco fermo. 47′ Esce Rodriguez ed entra Calabria per il Milan. 46′ inizia il secondo tempo! 13.19 Atalanta completamente padrone del campo non rischia mai di subire, domina e segna con Gomez e sfiora il raddoppio più volte con ...

LIVE Atalanta-Milan 1-0 - Serie A calcio 2020 DIRETTA : finisce il primo tempo con gli orobici in vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.19 Atalanta completamente padrone del campo non rischia mai di subire, domina e segna con Gomez e sfiora il raddoppio più volte con Pasalic che prende la traversa e Ilicic che impegna Donnarumma, Milan che deve alzare i ritmi se vuole recuperare la partita. A tra poco per il secondo tempo. 45′ finisce il primo tempo, Atalanta-Milan 1-0. 44′ Giallo per Suso che stende Gosens al limite ...

LIVE Atalanta-Milan 1-0 - Serie A calcio 2020 DIRETTA : Donnarumma ferma ancora un tentativo di Ilicic! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40′ Leao prova il tiro, Palomino e Toloi chiudono il portoghese. 38′ Ilicic con il sinistro forte sul primo palo, vola Donnarumma a deviare. 36′ Gomez resta a terra per la gomitata di Musacchio, il VAR non richiama l’arbitro. 34′ Gomez per uno scontro resta a terra, ammonito per proteste Musacchio. 32′ Malinovskyi praticamente in pressing fisso su Bennacer ...

Atalanta Milan 1-0 LIVE : la sblocca il Papu Gomez : Allo Geweiss Stadium, la 17ª giornata di Serie A 2019/20 tra Atalanta e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Mario Labate, inviato a Bergamo) – Al Gewiss Stadium di Bergamo, Atalanta e Milan si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Atalanta Milan 1-0 MOVIOLA 1′ Tiro di Ilicic – Donnarumma respinge con un colpo di ...

LIVE Atalanta-Milan 1-0 - Serie A calcio 2020 DIRETTA : Gomez sblocca la partita! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10′ Goooooooooooooooooooooool, Gomezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, rete fantastica di Gomez si libera di Conti con un tunnel e mette all’incrocio dei pali con un destro fortissimo, Atalanta-Milan 1-0. 8′ Ilicic mette in mezzo dalla sinistra, Donnarumma anticipa i centrocampisti dell’Atalanta. 6′ Suso prova ad imbucare per Leao, ma il passaggio è completamente ...

Atalanta Milan 0-0 LIVE : Ilicic impegna subito Donnarumma : Allo Geweiss Stadium, la 17ª giornata di Serie A 2019/20 tra Atalanta e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Mario Labate, inviato a Bergamo) – Al Gewiss Stadium di Bergamo, Atalanta e Milan si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Atalanta Milan 0-0 MOVIOLA 1′ Tiro di Ilicic – Donnarumma respinge con un colpo di ...

LIVE Atalanta-Milan 0-0 - Serie A calcio 2020 DIRETTA : si parte al Gewiss Stadium! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.27 Immagini social del Milan: Getting a feel for the battleground Ci prepariamo a combattere: forza ragazzi! #AtalantaMilan #SempreMilan pic.twitter.com/Wl7Zi8GIxY — AC Milan (@acmilan) December 22, 2019 12.24 Ecco immagini social: L’entusiasmo del Gewiss Stadium all’ingresso dell’Atalanta LIVE Atalanta-Milan - Serie A calcio 2020 DIRETTA : Freuler va in panchina - Pasalic in mediana con Malinovskyi a supporto delle punte : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.15 Solo il Napoli e il Verona (entrambe 10) hanno colpito più legni dell’Atalanta (otto) in questa Serie A. 12.12 L’Atalanta è la squadra che ha recuperato più punti da situazione di svantaggio nei cinque maggiori campionati europei dall’inizio della scorsa stagione (37). 12.09 L’Atalanta è la squadra che ha effettuato più tiri nello specchio in questo campionato: 123, esattamente 50 in più ...

LIVE Atalanta-Milan - Serie A calcio 2020 DIRETTA : Piatek va in panchina - gioca Leao : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.54 38 gol per l’Atalanta nelle prime 16 giornate di campionato: record per i bergamaschi a questo punto della stagione (il precedente era di 32 reti nel 1949/50) 11.51 La squadra di Gasperini con un successo sorpasserebbe il Cagliari (reduce dal ko di Udine). I rossoneri di Pioli, dal canto loro, hanno assolutamente bisogno di punti per dare una svolta alla classifica. 11.48 Ecco le ...