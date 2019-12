LIVE Atalanta-Milan 1-0 | Serie A calcio 2020 DIRETTA | Donnarumma ferma ancora un

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40′ Leao prova il tiro, Palomino e Toloi chiudono il portoghese. 38′ Ilicic con il sinistro forte sul primo palo, volaa deviare. 36′ Gomez resta a terra per la gomitata di Musacchio, il VAR non richiama l’arbitro. 34′ Gomez per uno scontro resta a terra, ammonito per proteste Musacchio. 32′ Malinovskyi praticamente in pressing fisso su Bennacer riducendo la prima costruzione del. 30′ Si comincia a scaldare Piatek per il, a sensazione ci saranno cambi nei rossoneri a fine primo tempo. 28′che comincia a giocare,che paga con un momento di flessione fisica l’inizio aggressivo. 26′ Rodriguez avanza e tira da fuori area, pallone fuori. 24′che prova timidamente ad alzare il baricentro. 22′ Impietosa la differenza di passaggi ...

zazoomblog : LIVE Atalanta-Milan 0-0 Serie A calcio 2020 DIRETTA: si parte al Gewiss Stadium! - #Atalanta-Milan #Serie #calcio - 89Sportivo : RT @calciomercatoit: ??10' MAGIA DI GOMEZ! ATALANTA IN VANTAGGIO! Tunnel a Conti, il Papu si accentra e con un bolide spedisce la palla all… - infoitsport : LIVE PRIMAVERA 1 - Atalanta-Inter 1-0, Colley punge: bergamaschi in vantaggio -