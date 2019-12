LIVE – Atalanta-Milan 0-0

Leggi la notizia su newsmondo

(Di domenica 22 dicembre 2019) Serie A, i risultati di domenica 22 dicembre 2019.e Napoli ospiti rispettivamente die Sassuolo. Il resoconto completo. ROMA – Serie A, i risultati di domenica 22 dicembre 2019. Dopo le tre partite di ieri, l’ultimo turno natalizio si completerà con le quattro sfide in programma oggi in attesa del recupero di Lazio-Verona, rinviata al prossimo 5 febbraio. Di seguito il resoconto completo:(ore 12:30)Lecce-Bologna (ore 15)Parma-Brescia (ore 15)Sassuolo-Napoli (ore 20:45) Serie A, il resoconto delle sfide di domenica 22 dicembre 2019 Di seguito il resoconto completo delle partite di domenica 22 dicembre 2019 Serie A,: risultato, marcatori e tabellino0-0 Marcatori:(3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Castagne, de Roon, Pasalic, Gosens; Malinovskyi; Gomez A., Ilicic. All. ...

calciomercatoit : ??2' DONNARUMMA! Subito Atalanta in attacco, grande botta dalla distanza di Ilicic ma il portiere rossonero si fa t… - gilnar76 : Atalanta-#Milan 0-0: risultato, tabellino e cronaca testuale LIVE #7champions #Acm #Acmilan #Milanisti #Milannews… - MilanLiveIT : #AtalantaMilan 0-0: calcio d'inizio a Bergamo. #ForzaMilan!!! ??? Segui la DIRETTA LIVE ? -