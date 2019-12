Lite Mihajlovic-Medel | il tecnico serbo furioso con il cileno durante Lecce-Bologna | i

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019) Si sta giocando un’importante gara di Serie A tra. Furiosaal 40° del primo tempo. La cosa clamorosa è che a venire quasi alle mani sono stati l’allenatore Sinisae il mediano Gary, entrambi del. Il motivo? Tutto è partito da un fallo di Tachtsidis sulsi è rialzato di scatto e ha messo le mani al collo del greco scatenando l’ira di, consapevole che una tale reazione avrebbe potuto lasciare ilin 10. Né l’arbitro, né il VAR sono intervenuti, per fortuna delnon ha preso affatto bene il gesto del proprio centrocampista tant’è che è entrato in campo per andare faccia a faccia con il “Pitbull”. Gli animi non si sono affatto placati tanto che al fischio finale del primo tempo i due hanno continuato a battibeccare a distanza con...

CalcioWeb : #LecceBologna, lite furiosa #Mihajlovic-#Medel ?? i due quasi alle mani: i motivi ??- -