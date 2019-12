L’Italia si sgretola sotto la morsa maltempo | alberi sradicati | ponti chiusi | fiumi

(Di domenica 22 dicembre 2019) Sono oltre 200 gli interventi dovuti alper cui è stato necessario l’intervento della polizia locale in questo fine settimana a Roma. Particolare attenzione per il forte vento che ha causato la caduta diin varie zone della citta’, tra cui via Aurelia Antica, viale Sacco e Vanzetti, via Erasmo Gattamelata, via Anagnina e via Cristoforo Colombo, nella carreggiata laterale in direzione Ostia fra Via di Acilia e Via Pindaro. Agenti sul posto per la viabilita’ e l’assistenza ad automobilisti e residenti. Diverse pattuglie sono intervenute alle 12.30 nella zona di Castel Romano dove a causa di una tromba d’aria e’ stata disposta in via precauzionale la chiusura del centro commerciale. Circa 50 interventi, piu’ le verifiche ancora in corso, nel bilancio della giornata sul territorio comunale dicino, colpito dale ...

