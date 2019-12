Linea d’Ombra Festival | ecco tutti i vincitori dell’edizione 2019

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Si chiude la ventiquattresima edizione con i premi assegnati dalle giurie internazionali e da quelle degli studenti. Edizione di grande successo e appuntamento al 2020., ultimo atto con idelle tre sezioni competitive, CortoEuropa,Doc e VedoAnimato assegnati dalle giurie internazionali e dalle giurie popolari che si sono espresse unanimemente. Per quanto riguarda i premi ufficiali, anche a Salerno lascia il segno La scomparsa di mia madre, di Beniamino Barrese, film che ha iniziato e chiuso l’anno in maniera trionfale, dal Sundance Filmd’Ombra, facendo incetta di premi. VedoAnimato ha visto prevalere Sangro, cortometraggio anche questo apprezzato neidi settore di tutto il mondo. Infine per CortoEuropa il premio come miglior cortometraggio europeo vola in Russia, ...

