Libia | il fallimento dell’Italia lascia campo libero alla Turchia di Erdogan

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di domenica 22 dicembre 2019) Nell’epoca dell’assenza delle superpotenze, sono i protagonisti regionali ad agire. Questo è vero soprattutto nel Medio Oriente, come ci ha insegnato l’infinita guerra per procura in Siria. Ora le manovre si spostano in, che vede laappropriarsi del vuoto di influenza nel Paese spaccato dguerra civile. Recep Tayyip Erdoğan festeggia l’approvazione del memorandum di intesa con il governo riconosciuto dall’ONU di Fayez al Sarraj per fortificare la cooperazione militare. A pagarne lo scotto è in primis l’Italia, debole dal punto di vista diplomatico e marginalizzata nelle manovre internazionali messe in atto per la risoluzione del conflitto. E, per estensione, ininfluente sulle ingenti risorse petrolifere che fanno dellaoggetto del contendere di vari Stati, mediorientali e non., firmato memorandum con laIl Parlamento turco ha approvato sabato ...

BunkerPm : @lucianocapone con il fallimento in libia con l'arrivo dei turchi dietro l'angolo. - rossellabea : RT @nancyporsia: Grazie al grande collega @Alberto Negri per la sua incredibile capacità di raccontare la geopolitica. Oggi alla Commission… - MGBonollo : RT @nancyporsia: Grazie al grande collega @Alberto Negri per la sua incredibile capacità di raccontare la geopolitica. Oggi alla Commission… -