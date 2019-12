Levante-Celta Vigo | probabili formazioni | pronostico e quote

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di domenica 22 dicembre 2019)Alle 18:30 di domenica 22 dicembre all’Estadio Ciudad de Valencia di Valencia si affronteranno. Lo scontro sarà valevole per la 18sima giornata di Primera Division. È il turning point della Liga: l’ultima giornata del 2019 e penultima del girone d’andata. Ilmantiene un buon ritmo (23 punti in 17 partite) ed è abbastanza lontano dalle zone calde della classifica. Discorso inverso per il, che anche quest’anno lotta per non retrocedere. La compagine galiziana è attualmente terz’ultima e cerca punti d’oro in ottica salvezza. Come arrivano le due compagini all’ultima giornata di Liga del 2019 Il, che adesso occupa l’undicesima posizione in classifica con 23 punti, nell’ultima partita ha vinto in trasferta contro il Granada per ...

