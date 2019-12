Lego Builder' s Journey è ora disponibile su Apple Arcade

Leggi la notizia su eurogamer

(Di domenica 22 dicembre 2019)'sè stato pubblicato oggi su dispositivi iOS, entrando a far parte della speciale offerta in abbonamento, grazie al quale è possibile giocare ad un gran numero di titoli mobile ad un piccolo costo mensile.Si tratta di un puzzle game molto semplice all'apparenza, ma profondo nelle meccaniche. Ogni livello è un diorama ricreato con i popolari mattoncini. Il giocatore deve creare un passaggio per consentire alla pedina "figlio" di ricongiungersi con il "padre", sfruttando i pezzi liberi a propria disposizione.Anche se i primi livelli sono molto semplici e dalla soluzione unica, non bisognerà aspettare molto per veder arrivare quelli più complessi, la cui risoluzione chiederà un discreto sforzo di immaginazione da parte del giocatore. In alcuni casi, addirittura, si dovrà lottare contro alcuni ostacoli che renderanno l'impresa ancora più ardua.Leggi ...

