Legionari di Cristo | “175 minori abusati dalla fondazione nel 1941 | 33 preti responsabili”

(Di domenica 22 dicembre 2019) Centosettantacinquee responsabilità accertate per 33 sacerdoti. Sono i numeri contenuti nel dossier della Congregazione deidi, che ha pubblicato un rapporto riguardante gli abusi sessuali sucommessi da membri dell’associazionesuain Messico, il 3 gennaio, ad oggi. Il rapporto, che sarà presentato il 20 gennaio a Roma in occasione del Capitolo generale della Congregazione, precisa che il suo fondatore, il padre messicano Marcial Maciel, è responsabile di almeno 60 casi di abusi di. Casi che sono inclusi nei 175 di cui parla il documento. Nella presentazione dei documento, pubblicato nel portale ceroabusos.org e realizzato in sei mesi da una commissione interna alla congregazoione, si sottolinea che con esso “ididesiderano fare un ulteriore passo per conoscere e riconoscere il fenomeno ...

