Lecce Bologna LIVE | sintesi | tabellino | moviola e cronaca del match

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Allo Stadio Via del Mare, la 17ª giornata di Serie A 2019/20 tra, risultato,Allo Stadio “Via del Mare”,si affrontano nelvalido per la 17ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 15:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com

VarskySports : 1?Inter 42 2?Juventus 42 3?Lazio 36 4?Roma 35 5?Cagliari 29 6?Atalanta 28 7?Parma 24 8?Napoli 21 9?Milan 21 ??Torino… - jonatha44365426 : RT @HU_Capper: 12/22: Soccer ???? Lecce/Bologna o3 -115 ???? Sassuolo/Napoli o3 -120 ???? Real Madrid/Bilbao u3 -130 ???? Excelsior/Cambuur o3.5… - sowmyasofia : Pronostico di Lecce-Bologna; 17a giornata di Serie A - PeriodicoDaily Sport #leccebologna -