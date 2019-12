Lecce-Bologna | lite Mihajlovic-Medel | interviene l’arbitro Abisso

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 22 dicembre 2019) Mentre era in corso il 40′ minuto di gioco del match traallo stadio Via del Mare, Sinisaha litigato con Gary. Il motivo è singolare: infatti, non si vede spesso un allenatore litigare con toni accesi con un suo giocatore. Ma il tecnico bolognese deve aver perso la pazienza per un motivo serio, al punto che anche dopo il fischio dell’arbitro laè proseguita. Tuttavia molti hanno preso in modo positivo questo comportamento di Sinisa, che è tornato sul campo con grinta e passione.traSono passati 40 minuti dal fischio d’inizio die la partita è ancora sullo 0-0: improvvisamente, però, Tachtsidis commette un fallo. A questo punto scoppia unafrae l’allenatore: l’ex nero-azzurro, infatti, rischia di essere espulso con un cartellino rosso e ...

