Le relazioni tra Iran e Giappone sono influenzate dagli Usa

(Di domenica 22 dicembre 2019) Il presidenteiano Hassan Rouhani si è recato in visita ufficiale indove ha incontrato, nella giornata di venerdì, il premier Shinzo Abe. Si è trattato della prima visita di un Capo di Statoiano nel Paese del Sol Levante nel corso degli ultimi diciannove anni e ciò contribuirà di certo a rinsaldare i rapporti, chetradizionalmente buoni, tra Tokyo e Teheran. Ilsoddisfa l’80 per cento del suo fabbisogno petrolifero grazie agli scambi commerciali con il Medio Oriente e nel corso di un colloquio privato Rouhani ed Abe hanno avuto modo di discutere di una serie di questioni economiche su cui, però, hanno rifiutato di fornire dettagli pubblici. Tokyo ha acquistato per lungo tempo il petrolioiano ma ha poi dovuto interrompere questo genere di scambi commerciali a causa delle sanzioni americane messe in atto contro Teheran. Il presidente Trump, dopo ...

