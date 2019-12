Le previsioni meteo di lunedì 23 dicembre

Leggi la notizia su newsmondo

(Di domenica 22 dicembre 2019) Ledi23– Addensamenti compatti al Nord, al Centro cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Al Sud rovesci sul versante tirrenico. Ledi23– Ancora nuvole e rovesci sulle regioni settentrionali. Migliora al Centro. Al Sud cielo in prevalenza sereno ma con rovesci improvvisi sul versante tirrenico. Nord – Addensamenti compatti sulle regioni settentrionali con nevicate sparse sui rilievi alpini Nuvole sparse sulle regioni settentrionali con nevicate sulle Alpi. Cielo in prevalenza sereno sulle zone litorali. Le temperature faranno registrare un aumento con le massime che raggiungeranno i 17 gradi. Centro – Cielo in prevalenza sereno ad eccezione di possibili annuvolamenti che interesseranno i rilievi appenninici Ampi soleggiamenti sulle regioni centrali con il cielo che sarà in ...

comunevenezia : #AcquaAlta Nuove previsioni meteo peggiorative per la notte tra sabato e domenica ??Possibili 140cm alle ore 9:30… - messveneto : Buongiorno Friuli, ecco le previsioni del tempo dell'Osmer per la giornata di oggi #meteo - arpaveneto : RT @comunevenezia: #AcquaAlta Nuove previsioni meteo peggiorative per la notte tra sabato e domenica ??Possibili 140cm alle ore 9:30 di d… -