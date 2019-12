Le pagelle: un autogol di Obiang al 94’regala una vittoria scaccia-crisi al Napoli (Di lunedì 23 dicembre 2019) Dopo il vantaggio del Parma con un goal di Traore, Allan ed un autogol di Obiang regalano al Napoli un successo scaccia-crisi e la prima vittoria di Gattuso sulla panchina azzurra Un primo tempo sconcertante del Napoli fa presagire un ennesimo risultato negativo per la squadra azzurra. Nella ripresa gli uomini di Gattuso entrano sul terreno di gioco con un altro piglio. Il pareggio realizzato da Allan ed un autogol di Obiang ribaltano un risultato che avrebbe fatto sprofondare il Napoli in una profonda crisi. La prima vittoria di Gattuso, sulla panchina del Napoli, restituisce morale ed autostima ad una compagine che dovrà sostenere importanti futuri impegni in Campionato, in Champions League ed in Coppa Italia. LA pagelle DEL Napoli Meret 6 – Non esente da colpe in occasione della rete di Traore, ma evita al Sasuolo di raddoppiare. Alla fine del primo tempo con un grande ...

Leggi la notizia su forzazzurri

