Le Iene | scherzo ad Angelo Sozio | ecco cosa è successo al Ken Italiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Nella puntata andata in onda questa sera a Lesu Italia 1,Sanzio, meglio noto al pubblico come il “Ken“, è vittima di uno dei terribili scherzi della trasmissione in cui, letteralmente, si ricicla da solo. Il povero malcapitato vinvitato, con la complicità del celeberrimo chirurgo dei vip Giacomo Urtis, a provare un macchinario americano in grado di far venire le chiappe d’acciaio a chiunque. Subito dopo la visione celestiale in prima serata del naturalissimo deretano del nostro Ken Umano, Urtis, propone al ragazzo di partecipare ad un presunto videoclip della Zia Malgy. L’ex gieffino, non perde ovviamente l’opportunità di fare la sua grande apparizione. Il fintissimo videoclip da girare ha una location davvero speciale: un cassonetto dell’immondizia. La finta troupe invita Sanzio ad entrare all’interno di ...

