L’Austria diventerà neroverde? (Di domenica 22 dicembre 2019) In Italia ci siamo abituati ad avere accoppiate di governo sarebbero state impensabili fino a pochi anni prima. Tuttavia, spesso siamo portati (erroneamente) a pensare che certe cose possano accadere soltanto all’interno del nostro Paese. Le cose, invece, non stanno affatto così e, al contrario, è molto facile che in altri Paesi accada qualcosa di diverso rispetto alle solite dinamiche politiche. Per comprenderlo, basta gettare uno sguardo sull’Austria, senza governo dalle elezioni dello scorso 29 settembre. Nella tornata elettorale, il partito popolare di Sebastian Kurz vinse le elezioni con il 39,5% delle preferenze, senza riuscire ad aggiudicarsi la maggioranza dei seggi in parlamento. Da allora e fino ad oggi, nessuna possibilità di alleanza si era presentata, lasciando Vienna col fiato sospeso. Una pista verde per Kurz Dopo le dichiarazioni rilasciate a due grandi ...

