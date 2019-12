L’Atalanta è Real | Milan disintegrato 5-0 | Gasperini maestro di calcio

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 22 dicembre 2019) La lezione dell’Atalanta è una mortificazione al, che a Bergamo viene preso a pallonate per 90 minuti con cinque gol al passivo e (almeno) altrettanti evitati da Donnarumma. Una specie di allenamento per la Dea, che passeggia su un Diavolo disarmato, e non solo dall’assenza del terzino goleador Theo Hernandez. Apre Papu, poi Pasalic, doppietta di Ilicic e chiosa finale di Muriel. L’Atalanta è a -4 dalla Roma quarta, zona Champions. Ilè sempre nel perdurante anonimato tanto stretto a una tifoseria abituata a ben altro. Il Manuale del Gasp I primi venti minuti dell’Atalanta sono estratti dal Manuale dele della rabbia agonistica. Ilci resta sotto, travolto. Perchéè tattica abbinata all’intensità. Sa che i rossoneri sono sbilanciati a destra con Conti (sempre poco a proprio agio nella difesa a 4) e Suso (che difende ...

chrisACM1899 : @claudio19967 @artenight Non devi guardare l’Atalanta, devi vedere il contesto Milan attuale. Qualunque giocatore b… - milanro97 : @aldoolaf81 Il figlio di Passirani disse quel giorno che Zapata non sta giocando anche perché l'Atalanta vuole capi… -