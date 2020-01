L’Angolo Del Collezionista – Resident Evil 3 Remake (Di domenica 22 dicembre 2019) by Hynerd.it Una collector’s edition che arricchisce l’offerta di Capcom Durante l’ultimo State of Play di Sony è stato annunciato attraverso un trailer la data di uscita del Remake del terzo capitolo della seguitissima e fortunata saga di Resident Evil, sviluppato dalla stessa software house nipponica Capcom, già autrice dei precedenti, per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC. Infatti il videogioco, che appartiene per chi non lo conoscesse ancora al genere survival horror, sarà disponibile nei negozi della catena GameStop … su: L’Angolo Del Collezionista – Resident Evil 3 Remake Leggi la notizia su hynerd

