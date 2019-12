Lampedusa | un albero per ogni abitante Nasce un nuovo bosco

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 22 dicembre 2019) C’è chi compra undi plastica per Natale, che ne compra uno vero e che ne pianta – o ne fa piantare – centinaia. È il caso del sindaco di, Totò Martello, che ha annunciato una nuova iniziativa verde per l’isola che coinvolgerà i suoi abitanti. Verranno piantati 6.500 alberi, circa uno perdell’isola. Esemplari di carrubo, pino e oleandro andranno a infoltire una zona verde, lunga un chilometro e mezzo, dall’del sole fino al Muro vecchio. I primi 100 alberi – che sono stati donati dall’Azienda forestale dell’assessorato regionale all’Agricoltura – sono già stati piantanti, ma la gran parte del lavoro avrà luogo nei prossimi giorni, in avvicinamento al Natale. Martello, «Rafforzare il legame tra gli abitanti e l’isola.può offrire di più» «Vogliamo ...

ForestaliNews : Un albero per ciascuno degli abitati di Lampedusa: sono 6.500 gli alberi piantati - ag_notizie : Rivoluzione green a Lampedusa, un albero per ogni abitante: sono più di seimila - silvestrigreg : @ilruttosovrano Se le avesse messe tutte l'albero non si sarebbe retto in piedi. Voglio augurarmi che abbia messo q… -