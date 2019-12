Lamberto Sposini torna suoi social | la foto con l’amica di sempre scalda il cuore

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 22 dicembre 2019)suie lo fa con unacheil. Un abbraccio conCesara Buonamici. È stato proprio il giornalista a pubblicarla sul suo profilo Instagram, accompagnata dalla scritta «Cesara e le risate». Si vedono i due ex colleghi del Tg5 – entrambi tra i volti storici del telegiornale di Mediaset – catturati in un momento di relax, sul divano di casa, mentre sorridono assieme. Uno scatto semplice, ma che ha commosso i tanti fan del giornalista e conduttore, che si è ritirato a vita privata dopo il grave ictus che l’ha colpito nel 2011. Non sono molti gli amici che mai si sono dimenticati di lui in questi anni. Tra loro, Buonamici e anche Barbara d’Urso. Proprio lei, era stata il tramite per una sorpresa tra i due. Lo scorso anno, quando aveva avuto ospite in una sua trasmissione la popolare anchorwoman, le aveva fatto arrivare un mazzo ...

