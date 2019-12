Lamberto Sposini e Cesara Buonamici di nuovo insieme

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 22 dicembre 2019) Francesca Galicihanno affrontatotante "battaglie" prima di separarsi professionalmente ma mai affettivamente, come dimostra il tenero scatto condiviso dal giornalista sul suo profilo Instagramè lontano dalla tv da ormai tanti anni a causa dell'ictus che lo colpì nel 2011 negli studi Rai di via Teulada, poco prima di una puntata de La Vita in Diretta. Da quel momento il giornalista e conduttore si è dovuto ritirare a vita privata per intraprendere il difficile percorso di riabilitazione. Il giornalista ha fatto molti progressi grazie alle cure dei medici e alle continue attenzioni dei suoi familiari, che si sono stretti attorno a lui per accompagnarlo e fornirgli tutto l'affetto necessario. Ci sono state spesso polemiche per la presunta emarginazione dida parte dei suoi ex amici e colleghi. Sono ...

