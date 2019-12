L’ambasciatore Eisenberg in campo per difendere lo storico rapporto con l’Italia (Di domenica 22 dicembre 2019) Il sito dell’Ambasciata USA rimarca le ultime interviste alL’ambasciatore Eisemberg, le sue dichiarazioni , che vertono fondamentalmente su due punti principali: la grande amicizia tra i due Paesi , e i timori dell’avanzata dirompente della Cina verso l’Europa che è giudicata un processo teso unicamente ad avvantaggiare il Paese asiatico; un processo che è iniziato da molto tempo ed ha avuto già i suoi effetti con quelle frange oltransiste dei Paesi con i quali la Cina aveva un rapporto esclusivo come il Pakistan. Tra le ultime dichiarazioni quella pubblicata anche dal Sole 24 ore rimarca un legame tra Italia e Usa che è sostanziale, visto l’innumerevole mole di italo americani che ha fatto la storia dell’America: “ La storia condivisa, i valori ed il rispetto reciproco costituiscono la base delle relazioni fra gli Stati Uniti e l’Italia. I nostri due grandi paesi lavorano insieme ogni ...

Leggi la notizia su ildenaro

