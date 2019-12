La trilogia di Tomb Raider è una delle migliori conversioni disponibili su Stadia

Leggi la notizia su eurogamer

(Di domenica 22 dicembre 2019) Il porting operato da Nixxes di Shadow of theperè uno deititoli attualmenteper la neonata piattaforma di Google. La versione per streaming del terzo capitolo della serie reboot dedicata a Lara Croft, infatti, offre un'impressionante qualità visiva che può essere confrontata direttamente con quella vista su Xbox One X grazie ad una risoluzione 4K nativa e ad un frame-rate fisso sui 60fps. Shadow, tuttavia, è solo uno dei tre episodi della serie rilasciati sue, al netto di alcuni piccoli difetti, anche2013 e Rise of thesono stati convertiti in modo eccellente. Vale la pena, dunque, dare un'occhiata approfondita a questi titoli, soprattutto considerando che il primo capitolo di questa serie reboot è disponibile per il download gratuito nel mese di dicembre per gli abbonati aPro.Analizzeremo ciascuna ...

