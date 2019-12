La tradizione del Natale a km 0 va avanti nel comune di Castelpagano

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Proseguono le attività di promozione territoriale a, dove il prossimo 27 dicembre si scriverà un’altra pagina della collaborazione tra istituzioni pubbliche ed operatori turistici presenti nelle aree interne della provincia. Le attività turistico ricettive, previste per le festività natalizie 2019, vengono coordinate dalla Luxio Holdings, società londinese di marketing territoriale, che sta svolgendo un ruolo di cerniera tra Enti locali, operatori agrituristici e le cooperative di produzione enogastronomiche e vitivinicole sannite. Le aziende di“Antiche Terre del Baraccone” e “Colacrai Vito” insieme all’azienda agrituristica “Di Fiore” di Morcone ed all’azienda di salumi “Zeolla” di Colle Sannita, aderente al marchio ...

