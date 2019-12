(Di domenica 22 dicembre 2019) Ilè una delle date più attese dell’anno perché è sinonimo di gioia, compagnia e cordialità … Almeno dovrebbe essere così per tutti, ma ci sono molte persone che trascorrono quella data da sole, e questo porta loro tristezza e depressione. È il caso di Terence, che era già stato solo per diversi anni, fino a quando il presentatore di un programma televisivo non gli preparò una sorpresa. Terrence ha 78 anni e vive a Oldham, in Inghilterra, recentemente ha partecipato a un programma condotto da Dan Walker, ha commentato di essere completamente solo ed è per questo che ha già trascorso diversi festività natalizie da solo e triste. “Ora penso spesso che le persone che sono sole non ricevano regali da altre persone in queste date, è davvero triste”, ha detto il vecchio. Dopo ...

Leggi la notizia su bigodino

amatipercomesei : Spero con tutto il cuore che il ciclo mi arrivi il 25 e di stare talmente tanto di merda da non riuscire ad andare… - Roseinfiore : RT @PediatriaOggi: La solitudine a #Natale, un tema di cui nessuno parla. In Inverno e a Natale la solitudine degli #anziani si fa sentire… - FaziEditore : «Pur essendo molto impegnata nei preparativi per il Natale, in certi momenti mi sono sottratta ai doveri lasciandol… -